شكرا لقرائتكم يوفنتوس يسعى للفوز على فالنسيا والصعود الى دور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى فريق يوفنتوس الايطالي لحسم تأهله إلى دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا عندما يستضيف فالنسيا الاسباني في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء بملعب "يوفنتوس أرينا"، بمدينة "تورينو" الايطالية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الانجليزي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا الاسباني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويكفي يوفنتوس الحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم لضمان التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يتطلع فالنسيا لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في تخطي دور المجموعات.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يستضيف مانشستر يونايتد الانجليزي نظيره يونج بويز السويسري في العاشرة مساء بملعب "أولد ترافورد".

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل قبل مواجهة فالنسيا الاسباني بملعب "المستايا" في الجولة السادسة والأخيرة.

وقد يمنح يوفنتوس الايطالي هدية ثمينة إلى مانشستر يونايتد اليوم حال تعادله مع فالنسيا، حيث سيرفع الفريق الانجليزي رصيده من النقاط إلى 10 حال تحقيقه الفوز على يونج بويز، ولو تعادل فالنسيا أمام يوفنتوس فسيعني ذلك وصول نقاطه إلى 6 واستحالة لحاقه بفريق مانشستر يونايتد.