شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 98 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثامنة بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 98 للموسم المحلى 2018/2019.
تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من 6 أكتوبر مع الأهلى والزهور مع الحوار والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسموحة مع بورسعيد .
كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الأولمبى مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الشمس وبترول أسيوط مع هليوليدو وسبورتنج مع الطيران .
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