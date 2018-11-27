شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثامنة بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 98 للموسم المحلى 2018/2019.

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من 6 أكتوبر مع الأهلى والزهور مع الحوار والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسموحة مع بورسعيد .

كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الأولمبى مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الشمس وبترول أسيوط مع هليوليدو وسبورتنج مع الطيران .