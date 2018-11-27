شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: نطالب بتحقيق العدالة والكرة لا تدار بالـ"فهوله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أنه لا يوجد خلاف بين ناديه و نادى بيراميذر بسبب طلب اسناد الاخير مباراة الفريقين لحكام أجانب فى اللقاء المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الـ16 ببطولة الدورى الممتاز .

وأضاف محمد الطويلة خلال تصريحات لقناة أون سبورت مع الاعلامى سيف زاهر أنه من الملزم تطبيق العداله بجميع المباريات ببطولة الدورى الممتاز وهو اختيار طاقم كامل للحكام مكون من 6 حكام وليس 4 فقط.

فيما أوضح رئيس نادى النجوم أن مسئولى النادى الاسماعيلى لم يقوموا بسداد نصيب ناديه فى قيمة بيع اللاعب إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك مؤكدا أن اتحاد الكرة يوجد به القوانين التى تحفظ حقوق الجميع وأن كرة القدم لن يتم أدراتها بالـ"فهلوه " .