ركله جزاء الجونة صحيحة.. ونور الدين يتغاضى عن إنذار لاعب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة : الزمالك * الجونه
المسابقة : الدوري المصري ( الجولة 16 )
إستاد : بتروسبورت
نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل لاشى لصالح الزمالك
حكم ساحة : إبراهيم نور الدين
المساعد الأول : عبدالفتاح عريشه
المساعد الثاني : وائل شعبان
الحكم الرابع : مصطفي عثمان
الإضافي الأول : محمود ناجي ,
الإضافي الثاني : حسام الجلاد
ميزان التقييم لطاقم التحكيم :
حكم المباراة : إبراهيم نور الدين
الشخصية والسيطرة علي المباراة : تمكن الحكم من السيطرة علي أحداث وسير المباراة باستثناء حاله اعتراض واحده من لاعبي الجونه نتيجة عدم إشهار البطاقة للاعب الزمالك إبراهيم حسن .
القرارات الفنية : نسبه تقدير الأخطاء 88 % وهي نسبه جيده في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح باستثناء مخالفه لمسه اليد في الدقيقة 18 علي لاعب الزمالك محمود علاء , وتحايل في الدقيقة 15 من لاعب الجونه اكتفي الحكم بالتحذير . وفي الدقيقة 71 يحتسب الحكم ركله جزاء صحيحة لصالح الجونه نتيجة خطا بإهمال من مدافع الزمالك محمد عبدالسلام .
العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من مصطفي جابر , احمد سعيد اوكا من الجونه في الدقائق 1 ,73 للاعتراض والتهور , وفي الدقيقة 66 يتغاضي عن إنذار إبراهيم حسن لاعب الزمالك للمسك الصارخ .
اللياقة البدنية : استخدام جيد لعنصر السرعة القصوى في الدقائق 34 , 53 ومتابعه للعب ودخول منطقه الجزاء للمشاهدة دون عرقله مسيره اللعب , في الدقيقة 78 تصتدم الكره بالحكم نتيجة التمركز الخاطئ .
التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد بين طاقم التحكيم وتطبيق جيد لما تم في اجتماع قبل المباراة باستثناء لمسه اليد الواضحة من لاعب الزمالك محمود علاء في الشوط الأول .
تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة : تطبيق جيد وإعطاء الافضليه للفريق الذي تم احتساب له المخالفة في الدقائق 8 , 25 ,وقرار صحيح من الحكم في الحالتين .
درجه صعوبة المباراة : مباراة متوسطه المستوي نتيجة ترتيب الفريقين علي سلم الترتيب الزمالك في المقدمة .
ما يجب تطويره في أداء الحكم : التركيز في حالات المسك و تطوير عنصر الخروج بسرعة من التمركز الخاطئ .
الحكمان المساعدان :
المساعد الأول : عبدالفتاح عريشه أشار علي حالات التسلل في الدقائق 28 ,44 , 92 وهناك حالتان تحتاج للتدقيق والمشاهدة ولا يوجد تسلل نتيجة التمركز الخاطئ .
المساعد الثاني : وائل شعبان أشار علي حالات التسلل في الدقائق 4 و 65 ,وتميز بعدم الاشاره علي تسلل في الدقيقة 76 نتيجة التركيز واليقظة والاهتمام .
الحكم الرابع مصطفي عثمان : سيطرة جيده علي المنطقة الفنية ويجب الاهتمام بالتفتيش علي معدات اللاعبين .
الحكمان الإضافيان : محمود ناجي , حسام الجلاد تعاونوا مع الحكم طبقا للقانون باستثناء لمسه اليد الواضحة من محمود علاء في الشوط الأول ويجب تدخل الإضافي الأول والمساعد الثاني .
التقييم بالدرجات : حكم المباراة 8,6 /10 المساعد الأول8 / 10 المساعد الثاني 8,6 / 10 الحكم الرابع 8,5 / 10 الحكم الإضافي الأول 8,5 /10 الإضافي الثاني 8,3 / 10
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