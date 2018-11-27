ركله جزاء الجونة صحيحة.. ونور الدين يتغاضى عن إنذار لاعب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة : الزمالك * الجونه

المسابقة : الدوري المصري ( الجولة 16 )

إستاد : بتروسبورت

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل لاشى لصالح الزمالك

حكم ساحة : إبراهيم نور الدين

المساعد الأول : عبدالفتاح عريشه

المساعد الثاني : وائل شعبان

الحكم الرابع : مصطفي عثمان

الإضافي الأول : محمود ناجي ,

الإضافي الثاني : حسام الجلاد

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

الشخصية والسيطرة علي المباراة : تمكن الحكم من السيطرة علي أحداث وسير المباراة باستثناء حاله اعتراض واحده من لاعبي الجونه نتيجة عدم إشهار البطاقة للاعب الزمالك إبراهيم حسن .

القرارات الفنية : نسبه تقدير الأخطاء 88 % وهي نسبه جيده في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح باستثناء مخالفه لمسه اليد في الدقيقة 18 علي لاعب الزمالك محمود علاء , وتحايل في الدقيقة 15 من لاعب الجونه اكتفي الحكم بالتحذير . وفي الدقيقة 71 يحتسب الحكم ركله جزاء صحيحة لصالح الجونه نتيجة خطا بإهمال من مدافع الزمالك محمد عبدالسلام .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من مصطفي جابر , احمد سعيد اوكا من الجونه في الدقائق 1 ,73 للاعتراض والتهور , وفي الدقيقة 66 يتغاضي عن إنذار إبراهيم حسن لاعب الزمالك للمسك الصارخ .

اللياقة البدنية : استخدام جيد لعنصر السرعة القصوى في الدقائق 34 , 53 ومتابعه للعب ودخول منطقه الجزاء للمشاهدة دون عرقله مسيره اللعب , في الدقيقة 78 تصتدم الكره بالحكم نتيجة التمركز الخاطئ .

التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد بين طاقم التحكيم وتطبيق جيد لما تم في اجتماع قبل المباراة باستثناء لمسه اليد الواضحة من لاعب الزمالك محمود علاء في الشوط الأول .

تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة : تطبيق جيد وإعطاء الافضليه للفريق الذي تم احتساب له المخالفة في الدقائق 8 , 25 ,وقرار صحيح من الحكم في الحالتين .

درجه صعوبة المباراة : مباراة متوسطه المستوي نتيجة ترتيب الفريقين علي سلم الترتيب الزمالك في المقدمة .

ما يجب تطويره في أداء الحكم : التركيز في حالات المسك و تطوير عنصر الخروج بسرعة من التمركز الخاطئ .

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : عبدالفتاح عريشه أشار علي حالات التسلل في الدقائق 28 ,44 , 92 وهناك حالتان تحتاج للتدقيق والمشاهدة ولا يوجد تسلل نتيجة التمركز الخاطئ .

المساعد الثاني : وائل شعبان أشار علي حالات التسلل في الدقائق 4 و 65 ,وتميز بعدم الاشاره علي تسلل في الدقيقة 76 نتيجة التركيز واليقظة والاهتمام .

الحكم الرابع مصطفي عثمان : سيطرة جيده علي المنطقة الفنية ويجب الاهتمام بالتفتيش علي معدات اللاعبين .

الحكمان الإضافيان : محمود ناجي , حسام الجلاد تعاونوا مع الحكم طبقا للقانون باستثناء لمسه اليد الواضحة من محمود علاء في الشوط الأول ويجب تدخل الإضافي الأول والمساعد الثاني .

التقييم بالدرجات : حكم المباراة 8,6 /10 المساعد الأول8 / 10 المساعد الثاني 8,6 / 10 الحكم الرابع 8,5 / 10 الحكم الإضافي الأول 8,5 /10 الإضافي الثاني 8,3 / 10