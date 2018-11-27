شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية فى اتحاد الإسكواش لإجراء الانتخابات على المقعد الشاغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الإسكواش في تمام العاشرة صباح الأحد المقبل، لإجراء انتخابات على المقعد الشاغر بالاتحاد، والذي انسحب منه سيد القماش، الذي تقدم باستقالته من الاتحاد.

وتقدم بأوراق الترشح على المقعد الشاغر كل من عماد الدفراوى وآمنة الطرابلسى لاعبة الاسكواش السابقة، لتختار الجمعية العمومية للاتحاد والتى تضم 11 ناديًا.

ويملك عماد الدفراوى سيرة ذاتية قوية إداريًا فهو رئيس منطقة القاهرة للإسكواش من عام 2008 حتى عام 2017 كما يشغل حاليًا منصب امين سر الاتحاد العربى للإسكواش ما يعنى أنه سيكون إضافة قوية للعبة الأبطال.