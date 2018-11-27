شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز الاثنين 26 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاثنين 26 /11/ 2018 ثلاث مباريات ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الزمالك والجونة وحرس الحدود ووادى دجلة وبتروجيت وسموحة. ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدورى برصيد 32 نقطة، فيما يأتى مصر المقاصة فى المركز الثانى برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق الانتاج الحربى برصيد 23 نقطة.



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