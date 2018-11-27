شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تفاصيل إصابة طارق حامد بعد ثلاثية الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، عن إصابة طارق حامد بكدمة في العضلة الجانبية للفخذ ما أدى إلى تغييره فى مباراة الجونة بالجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك في المباراة القادمة يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية للايقاف.

ومن المقرر أن يخضع حامد لبرنامج علاجي لتأهيليه لمباريات الزمالك القادمة.