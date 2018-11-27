« محمد صلاح » يرفض تصدير الكلاب والقطط

رضا علي شارك النجم المصري " محمد صلاح " برأيه حول ما تردد عن اتجاه لتصدير الكلاب والقطط للخارج . ونشر محمد صلاح صورة له مع قطتين وعلق عليها قائلا: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث.. لا لانتهاك حقوق الحيوانات".

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