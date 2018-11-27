رياضة | رئيس النجوم: نتعرض على عدم وجود حكم خامس في لقاء بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النجوم: نتعرض على عدم وجود حكم خامس في لقاء بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن يعترض على خوض مباراة براويز بدون وجود حكم خامس مع الطاقم التونسي المقرر أن يخوض اللقاء.
وأضاف الطويلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى : « نطالب بالمساواة بين جميع الأندية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و لو الأهلي والزمالك كان في نفس موقفنا لرفض خوض المباراة بدون حكم خامس»
ويلتقي النجوم مع بيراميدز مساء الأربعاء المقبل في ختام منافسات الجولة الستة عشر للدوري.
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