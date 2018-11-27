رياضة | وليد صلاح الدين: "الخوف" سبب تراجع نتائج الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: "الخوف" سبب تراجع نتائج الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن تعادل فريقه أمام طلائع الجيش بهدف مقابل هدف بالجولة الستة عشر للدوري نتيجة عادلة. وقال وليد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الخوف سبب تراجع نتائج الاتحاد وبعد إحراز هدف التقدم أمام الطلائع تراجعت الفريق للخلف واستقبلت شباكه هدف التعادل" . واختتم: "مسابقة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية في ظل تقارب المستويات والفوز في مباراة واحدة يجعل الفريق يقفز عدة مراكز".

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