رياضة | كولاروف يتوعد ريال مدريد في الأولمبيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولاروف يتوعد ريال مدريد في الأولمبيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الظهير الأيسر لنادي روما الإيطالي، الصربي ألكسندر كولاروف، إن فريقه يجب أن يظهر لريال مدريد الإسباني، منافسه في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا، أنهم الفريق الزائر، وذلك عن طريق الضغط عليهم من الدقيقة الأولى في اللقاء.

وقال كولاروف في المؤتمر الصحافي الرسمي عشية اللقاء: "روما الذي كان في مدريد (خسر 0-3) لم يكن في قمة مستوى روما الذي يشارك في التشامبيونز ليج، سنعلب على ملعبنا وسيتوجب علينا أن نظهر لريال مدريد أنهم الفريق الزائر، يجب أن ندخل اللقاء بكل قوة وأن نحاول الفوز بالمباراة".

وبعد الهزيمة التي تلقاها "الذئاب" على ملعب سانتياغو برنابيو، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، أولاً على فيكتوريا بلزن التشيكي (5-0) ثم على سسكا موسكو (3-0) و(2-1)، ولذا يدخل الفريق الإيطالي مواجهة الغد وهو متصدر مجموعته برصيد تسع نقاط.

ونفى كولاروف أن "روما، الذي يعيش موقفاً معقداً في بطولة الدوري وكان آخرها الخسارة أمام أودينيزي بهدف نظيف، يفقد دافع الفوز في هذا اللقاء وأكد أن عليهم أن يدخلوا أرض الملعب كرجال قبل كونهم لاعبين".

وسيدخل "الذئاب" مواجهة الغد أمام الفريق "الملكي" في ظل غياب العديد من لاعبيه للإصابة أمثال القائد دانييلي دي روسي والأرجنتينيين خافيير باستوري ودييغو بيروتي ولورينزو بيليغريني، بجانب وجود شكوك حول مشاركة الحارس روبن أولسن.