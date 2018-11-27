رياضة | سواريز وآرثر آخر ضحايا الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز وآرثر آخر ضحايا الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية الإثنين، أن لعنة الإصابات بدأت تطارد لاعبي نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك وسط التحديات الكبيرة التي يواجها الفريق سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري أو على المستوى القاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أنه بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي تقرر غيابه حتى نهاية الموسم للإصابة، انضم ثلاثة لاعبين أخرين لقائمة المصابين في النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء اللاعبين هم لويس سواريز، الذي سيغيب ثلاثة اسابيع عن المباريات إثر تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى، والحارس الهولندي ياسبر سيلسن والنجم البرازيلي آرثر، اللذان يعانيان من متاعب جسدية مختلفة أيضاً.

ومن المقرر أن يتخلف الثلاثي المذكور عن رحلة برشلونة إلى الأراضي الهولندية غداً الثلاثاء، لملاقاة بي إس آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن سيلسن داهمته بعض الآلام العضلية خلال مرحلة الإحماء السابقة على مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد، إذ أكد الجهاز الطبي للفريق إصابته بقطع في عضلات الفخذ الأيمن، كما كشف أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

هذا في الوقت الذي يعاني فيه البرازيلي آرثر من الإجهاد في عضلات الجانب الأيمن من الفخذ، ليتقرر غيابه مبدئياً عن مباراة بي إس في ايندهوفن.