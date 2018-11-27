رياضة | كارفاخال: علينا التحلي بالرجولة أمام روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال: علينا التحلي بالرجولة أمام روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني، داني كارباخال، أنه من أجل تصدر المجموعة السابعة، يجب عليهم التحلي بالرجولة أمام روما الإيطالي على ملعبه (الأولمبيكو) في العاصمة الإيطالية، ولكن مع هدوء الأعصاب، والتحكم في نسق المباراة أمام منافس سيطبق الضغط العالي واللعب بكثافة.

ويحل الفريق "الملكي" ضيفاً على روما غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أملاً في نسيان الخسارة المؤلمة وقال كارباخال خلال المؤتمر الصحافي: "تنتظرنا مباراة صعبة للغاية، معركة أخرى.. نريد تصدر المجموعة وأمامنا فرصة لإظهار أحقيتنا بهذا الأمر.. بالطبع علينا التحلي بالرجولة ولكن مع أعصاب هادئة، والتحكم في المباراة لأن الجمع بين كل هذه الأمور يقودك دائماً للنجاح".

وأضاف اللاعب: "تنتظرنا مباراة قوية، والجميع شاهد أداء روما في البطولة الموسم الماضي ووصوله لنصف النهائي.. تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس متماسك، وعلينا التحلي بالتركيز دون أي خوف.. جئنا هنا للفوز".

وأبدى صاحب الـ26 عاماً حزنه للصورة التي ظهر بها الفريق في مباراة إيبار والخسارة بثلاثية نظيفة.

وقال في هذا الصدد: "الأمر أصبح واقع، المستويات باتت متقاربة للغاية حالياً، وإذا لم تبذل قصارى جهدك، فستخسر أمام أي فريق.. الفريق لا يحقق النتائج المنتظرة مؤخراً، ولكن هذه لحظة التحدث قليلاً، والتنفيذ داخل الملعب، علينا ألا نكتفي بالكلمات فقط، وأن نؤدي داخل الملعب بقوة، لأننا في شهر نوفمبر، لحظة رد الفعل والنهوض من أجل المنافسة على كل البطولات.. يجب البدء غدا أمام منافس عنيد".

وأتم لاعب "الميرينغي" تصريحاته بالتأكيد على أن "روما سيدخل اللقاء بضغط عالي أمام جماهيره وعلى ملعبه، وأنهم سيحاولون تعطيل خروج الكرة من الخلف، ولهذا سيحاولون تنفيذ ما تدربوا عليه مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري".

ويتقاسم الريال صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط إلى جانب "الجيالوروسي".