شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال سوسييداد يفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ريال سوسييداد على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي ريال سوسييداد لاعباه ميكيل اويارزابال في الدقيقة 37، ودافيد زوروتوزا في الدقيقة 47، وأحرز هدف سيلتافيجو لاعبه ماكسيميليانو جوميز في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال سوسييداد إلى 19 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد سيلتا فيجو» عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.