شكرا لقرائتكم اتحاد اليد ينظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عقد بريزنتيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم الاتحاد المصري لكرة اليد، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخي مع شركة بريزنتيشن، لكافة أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها مصر عام 2021، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.

ويحضر المؤتمر مجلس إدارة إتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن بالإضافة إلى المنتخب الوطني لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفني والإداري. وتبدأ وقائع المؤتمر في الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى .