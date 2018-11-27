شكرا لقرائتكم حسين عبد الدايم مخطط احمال للأهلي بدلا من مايكل ليندمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلف الهولندي مايكل ليندمان مخطط احمال الأهلي السابق، عن التواجد في معسكر الفريق الأحمر المقام حاليآ في احد الفنادق ،قبل مواجهة المقاولون العرب اليوم، وذلك بعد صدور قرار بإقالته. وقرر مسئولو الأهلي اصطحاب حسين عبد الدايم مدرب الأحمال المساعد لأول مرة فى معسكر الفريق حاليآ للاشراف علي الجانب البدني قبل مواجهة الذئاب. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب ستاد السلام الدولي.

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