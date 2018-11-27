مواجهات قبل نهائي مؤسسات الفجيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة الفجيرة «5» الكروية للمؤسسات والتي تنظمها أكاديمية أثلاتيك الرياضية بمشاركة 12 فريقاً تمثل كافة أنحاء المنطقة الشرقية، حيث يلتقي في المباراة الأولى شرطة الفجيرة وأكرون ثم يعقبها لقاء فيرديل وأكاديمية أثلاتيك، وكانت مباريات دور المجموعات أسفرت عن فوز الفجيرة سيتي على كنترول بلس 8-1، وفيرديل على تلفزيون الفجيرة 3-1، وأكاديمية أثلاتيك على الدفاع المدني 6-4، وشرطة الفجيرة على معهد السواقة 3-2، وأكرون على الفجيرة للتأمين 8-1.

وأكد إسماعيل كمال، مدير البطولة اكتمال الاستعدادات للأدوار النهائية ومراسم الختام، معرباً عن سعادته بالتنافس القوي والحضور الجماهيري الغفير الذي تشهده كروية المؤسسات للعام الثاني على التوالي ومساهمتها في تحفيز المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه على ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها نمط حياة وثقافة.