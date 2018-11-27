«شوت السرطان» في الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة دوري المحترفين مبادرة مجتمعية، وذلك خلال الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، من خلال التوعية بالسرطان لدى الرجال بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

ومنحت اللجنة الفرصة لثلاثة أشخاص لحضور مباراة الأسبوع بين فريقي الوحدة والجزيرة يوم الجمعة الماضي، من خلال مسابقة نظمتها على صفحات اللجنة الرسمية، أتاحت للفائزين المشاركة في فعالية «تحدي السلة- شوت السرطان» بين شوطي المباراة.

كما شهدت ملاعب دورينا المستضيفة لمباريات الجولة العاشرة رسائل توعوية تحت شعار «شوت السرطان»، تم عرضها عبر الشاشات الكبرى والشاشات الإلكترونية لرفع نسبة الوعي عن السرطان الذي يصيب الرجال.