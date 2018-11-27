المبارك وآل الشيخ شخصيتا 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أعلن مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أسماء الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة الكبرى من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وتصدّر قائمة الفائزين في فئات الدورة العاشرة، عدد من الشخصيات الرياضية المحلية والعربية، حيث نال خلدون خليفة المبارك جائزة الشخصية الرياضية المحلية، وذلك تقديراً لجهوده في العديد من الملفات الرياضية المهمة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، ومساهمته كرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في تطوير أداء النادي رياضياً وتجارياً وحصول النادي على 9 ألقاب في 10 سنوات هي ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في بطولة كأس إنجلترا، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقبان في بطولة الدرع الخيرية.

منحت جائزة الشخصية الرياضية العربية إلى المستشار تركى آل الشيخ من المملكة العربية السعودية، وذلك لجهوده الكبيرة كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية، واللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، وأطلق العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة العربية السعودية، واستقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة العمل الرياضي العربي، كما عمل على دعم جهود العديد من الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية، كما قام آل الشيخ بتطوير نظام بطولة الأندية العربية لكرة القدم وأطلق على نسختها الأولى لقب كأس زايد.

وتم منح النجم المصري محمد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز، وذلك تقديراً لإبداعه الكروي بعد أن قدّم موسماً استثنائياً مع نادي ليفربول، سجل فيه 44 هدفاً في جميع المسابقات، كما نال لقب هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب فيه، واستحق محمد صلاح أن يكون بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في 2018، إضافة إلى نجاحه في قيادة منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا، ونجح في تسجيل هدفين فيها، رغم الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا وأبعدته عن اللعب والتدريب لأسابيع، وحصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا واعتباره أفضل محترف عربي في أوروبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق القصر بدبي، وتحدث فيه مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس لجنة التحكيم، وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، وصلاح أمين عضو مجلس إدارة دبي الرياضي، وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية في الدولة.

وقدّم مطر الطاير رئيس مجلس الأمناء أرقاماً من الدورة العاشرة، وقال: واصلت الجائزة نموها، كما واصلت انتشارها وزيادة تأثيرها بفضل رعاية ودعم سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة وجهود مجلس الأمناء وفرق العمل، وكذلك الدعم الإعلامي من كل الدول العربية، وهو الأمر الذي لمسناه من تفاعل الاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية، كما اتضح جلياً من أرقام المترشحين التي ارتفعت إلى 353 ملفاً، بزيادة بلغت 19% على الدورة السابقة التي شهدت مشاركة 297.

وأضاف: ارتفعت الملفات المقدمة محلياً إلى 94 ملفاً بعد أن كانت 87 ملفاً في الدورة السابقة وبنسبة زيادة بلغت 8% على الدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الملفات العربية المتقدمة إلى 241 ملفاً، بعد أن كانت 184 ملفاً في الدورة السابقة، وبلغت نسبة الزيادة 31%، كما لم يفتنا تقدير إنجازات الشباب العربي من أصحاب الإنجازات في أولمبياد الشباب في الأرجنتين، رغم أنه تحقق خارج فترة الترشح التي تم تحديدها من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، حيث تم اختيارهم لنيل التكريم ضمن الفئات التقديرية.

وقال مصطفى العرفاوي، عضو مجلس الأمناء، رئيس لجنة التحكيم: أسعدنا النمو الذي تحقق في أعداد المترشحين محلياً وعربياً ودولياً، وكذلك حرص المؤسسات والاتحادات الرياضي على المشاركة من خلال مبادراتها وبرامجها المخصصة للشباب، وهي أرقام حمّلتنا مسؤولية مضاعفة، كما أسعدنا نجاح نظام التحكيم عن بعد الذي اعتمدته لجنة التحكيم وتم تصميمه خصيصاً للجائزة بواسطة كوادرها العاملة، فقد تم تحكيم جميع الملفات عن بعد وبدون تجميع الحكام.

وأعلنت موزة المري، أمين عام الجائزة، أسماء جميع الفائزين والمكرّمين في الفئات الأخرى، ومن بينهم الرياضي المحلي، وفاز بها محمد أحمد البلوشي، وذلك لفوزه بكأس العالم (فئة الدراجات النارية 2018).