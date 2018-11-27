شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تفوز بفئة المؤسسة المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت القيادة العامة لشرطة دبي بفئة المؤسسة المحلية؛ وذلك لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب، التي ترتبط مع «رؤية دبي 2021»، ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني؛ من خلال تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية توعوية؛ أسهمت في تقليل نسبة الجريمة في المناطق السكنية.

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