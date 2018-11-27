شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يشهد سباق التجديف بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، النسخة الرابعة من سباق عجمان للتجديف الذي نظمته دائرة ميناء وجمارك عجمان في منطقة الزوراء بعجمان، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني ال47، وبمشاركة عشرة محامل لمسافة 3.5 كم.

حضر السباق إلى جانب سموه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ.

كما حضر السباق عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة العريقة، وأهالي إمارة عجمان.

بدأ برنامج الفعاليات بعزف السلام الوطني بآلتي الكمان والتشيلو، بمشاركة من أبناء إمارة عجمان، وعرض لفرق الفنون الشعبية التي قدمت لوحة فنية فولكلورية مصحوبة بأهازيج وأغانٍ من التراث الإماراتي، كما قدم فريق التبر للفلاي بورد للدراجات المائية عرضاً مائياً بمشاركة بطل الإمارات لفئة الفري ستايل، نال إعجاب الحضور.

وشهد سموه والحضور سباق «الير» الذي شاركت فيه عشرة قوارب، وأسفر عن فوز قارب «الذهب رقم 7» بالمركز الأول، لصاحبه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان في ختام السباق بتتويج القارب «الذهب رقم 7» بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم الفلاسي، فيما قام الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بتكريم المنظمين والرعاة المساهمين في إنجاح السابق في نسخته الرابعة.

ورفع الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات، والمقيمين، على أرضها بمناسبة اليوم الوطني ال47، متمنياً المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للوطن.

وقال إن مساهمة دائرة ميناء وجمارك عجمان في تنظيم هذا السباق جاءت تزامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة العظيمة، وتم اختيار سباق التجديف لإحياء الرياضات البحرية التي كان الآباء والأجداد يمارسونها في الماضي، وتعريف الأجيال بالتراث الأصيل لدولة الإمارات.

وأضاف أن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص دائرة الميناء والجمارك على ترسيخ مكانة هذه المناسبة المهمة في تاريخ دولة الإمارات وشعبها في وجدان الأفراد والمؤسسات وكل من يقيم على أرض الإمارات، إيماناً منها بالمحافظة على جوانب الحياة التراثية والتقليدية الأصيلة لشعب الإمارات، وتعزيز الهوية الوطنية التي ارتبطت بالبحر في العديد من جوانب تاريخ دولتنا المشرق.

ووجه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان لتشريفه وحضوره هذا السباق، مما يدل على اهتمامه ودعمه لمثل هذه المسابقات والرياضات البحرية.

وأكد أن السباق حقق نجاحاً كبيراً من حيث المشاركين والجمهور، مشيراً إلى أن دائرة ميناء وجمارك عجمان ستسعى في الأعوام المقبلة إلى تطوير هذا السباق، ليضم مشاركين جدداً وفعاليات أخرى.