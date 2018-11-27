سلطان بن أحمد: الاستضافة ثمرة دعم حاكم الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019، دعم ورعاية نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لذوي الإعاقة، مما كان له الأثر الكبير في الإنجازات التي يحققها فرسان الإرادة في كافة المحافل القارية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019، الذي عقد بنادي الثقة للمعاقين برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة، علي سالم المدفع، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، وخالد جاسم المدفع، وثابت سالم الطريفي الشامسي، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد عارف محمد الشامسي، والمستشار حميد علي العبار، وسالم محمد بن هويدن الكتبي، وندى عبد الرزاق عسكر، ومحمد عبدالله الزرعوني، والعميد عبد الملك جاني، وعيسى هلال الحزامي، وأحمد سالم المظلوم السويدي مقرر اللجنة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا، أن استضافة إمارة الشارقة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في الشارقة 2019، للمرة الثانية، هو ثمرة اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة؛ نصير المعاقين، ودعمه اللامحدود للرياضة ولأبنائه المعاقين، وتوفير كل الإمكانيات ومقومات النجاح لرياضات ذوي الإعاقة، ليبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة.

وأضاف أن ما تتمتع به إمارة الشارقة من مرافق رياضية عالمية، وتضافر الجهود والإمكانيات سيكفل نجاح الدورة، وإبراز مهاراتنا في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، كما سيظهر الوجه الحضاري والتطور الذي شهدته الدولة وإمارة الشارقة. وناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019، وتوزيع رؤساء اللجان، وتشكيل اللجنة التنفيذية واختيار الموعد المناسب لعقد البطولة من عدة جوانب، من حيث عدم تعارضه مع الفعاليات المهمة في الإمارة والدولة، والطقس والسكن، وفريق العمل، والتسويق والرعايات.

كما تم استعراض هوية البطولة التي تم اختيارها بناء على رؤية بصرية تعكس المقومات الأساسية للحدث، حيث عكس ألوان علم الدولة، مع مراعاة عنصر الحركة والطاقة والنشاط.

وتناول الاجتماع استراتيجية الترويج للبطولة والرعايات، ولجنة المراسيم وتفاصيل حفل الافتتاح، ومستجدات اللجنة الفنية مع الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر «IWAS

»، ومستجدات تجهيز المرافق الرياضية.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة، أن الشارقة تستضيف دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في شهر فبراير 2019، والتي جاءت نتيجة لدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، واهتمامه بتوفير كل الإمكانيات والمرافق الرياضية العالمية، وكافة مقومات النجاح لرياضات ذوي الإعاقة، وكذلك للثقة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، من خلال منح شرف استضافة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر للمرة الثانية، بعد التجربة الرائدة في سنة 2011.

ولفت إلى أن دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في شهر فبراير 2019، ستكون في نادي الثقة للمعاقين، ونادي الذيد الرياضي للرماية، والجامعة الأمريكية بالشارقة، وتضم البطولة ألعاب القوة، وتنس الطاولة، والسباحة، وسباق الدراجات الهوائية، والمبارزة، والقوس والسهم، والريشة، والرماية، والتجديف داخل الصالات الرياضية، وهي لعبة جديدة تمت إضافتها ضمن هذه الدورة.