تحضيرات مكثفة لانطلاق النسخة الثانية للمهرجان العمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، عن تحديدها موعد انطلاق النسخة الثانية من المهرجان الرياضي العمالي، الذي يقام بدعم من «مجلس الشارقة الرياضي»، وتنظيم شركة «ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية»، وأشارت الهيئة إلى أن المهرجان سينطلق في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط توقعات بأن تحظى النسخة الثانية بإقبال ومشاركة عالية من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: «سعداء بنجاح فكرة المهرجان الرياضي العمالي، التي من خلالها استطعنا أن نكرّس فكرة العمل الجماعي؛ لأن الألعاب الرياضية تقوم أساساً على هذا المبدأ، وبالنسبة لنا في هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، نسعى إلى فتح الباب أمام كافة الجنسيات، التي تتألف منها شرائح العمال المقيمة في الشارقة؛ للتحاور ومد جسور التعاون فيما بينها، إضافة إلى تعميق العلاقة بين العمال وأرباب العمل وجعلها أكثر شفافية».

وأضاف: «يهدف المهرجان الرياضي العمالي إلى جعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لشرائح العمال، فضلاً عن كونه يساعدهم في الترفيه عن أنفسهم؛ من خلال ممارسة مختلف الرياضات التي يفضلونها، كما ينمي فيهم روح المنافسة والوصول إلى المركز الأول». وتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح المهرجان، داعياً كافة المؤسسات والشركات الخاصة في الشارقة والإمارات إلى إتاحة المجال أمام موظفيها؛ للمشاركة في فعاليات المهرجان.

من جانبه، قال طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة «ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية»: «يحق لكافة الشركات تبني ورعاية أي فريق من الفرق المشاركة في بطولات المهرجان، التي رُصدت لها جوائز مادية عالية، تصل إلى أكثر من 155 ألف درهم، وستكون من نصيب أصحاب المراكز الأولى في كافة الألعاب».

وأضاف: «تم تخصيص مبلغ 60 ألف درهم للفرق الفائزة بالمركز الأول في كرة القدم، ومبلغ 20 ألف درهم للفرق الفائزة في منافسات كرة الطائرة، أما الفرق الفائزة ببطولة كرة السلة، فستحصل على مبلغ 35 ألف درهم، في حين أن الفائز في لعبة الكريكت سيحصل على مبلغ 30 ألف درهم، بينما يحصل الفائز في لعبة الهوكي على مبلغ 10 آلاف درهم».

يذكر أن بطولات المهرجان تتوزع بين ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والهوكي، إضافة إلى لعبة الكريكت؛ حيث ستقام المباريات كل يوم جمعة، في ملاعب حديقة المنتزه الوطني، الواقع مقابل مطار الشارقة الدولي، علماً بأن باب المشاركة في المهرجان لا يزال مفتوحاً أمام الجميع.