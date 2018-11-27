3000 مشجع يرفضون كيندال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع 3 آلاف مشجع لفريق فيلادلفيا لكرة السلة الأمريكي طلباً يعبرون فيه عن عدم رغبتهم في تواجد عارضة الأزياء كيندال جينير لأنها تجلب «لعنة آل كارداشيان» وذلك بعد هزيمة الفريق 112-121 على يد المتعثر كيلفلاندز كافالييرز الجمعة الماضي، وتحضر كيندال مباريات فيلادلفيا لأنها مرتبطة بلاعب الفريق الأسترالي بن سيمونز، وقال أحد المشجعين: «نحن لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك كيندال تدمر موسمنا المميز، ليس صدفة أن نفتتح الموسم 10 -صفر في ملعبنا ثم نتلقى فيه أول خسارة عندما حضرت كيندال وما زاد الطين بلة أن كافالييرز دخلوا مباراة الجمعة وليس في جعبتهم أي فوز، توقفت سلسلة انتصاراتنا ال20 على ملعبنا هذا الموسم ومسيرة سيمونز في مهب الريح، يجب إيقاف هذا الجنون».