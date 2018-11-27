قائمة سائقي فرق فورمولا1 للموسم المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يأتي قائمة سائقي الفرق المنافسة في البطولة للموسم المقبل 2019:

مرسيدس: جدد السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم، عقده مع الفريق حتى عام 2020، كما يستمر فالتيري بوتاس مع الفريق.

فيراري: يرتبط الألماني سيبستيان فيتيل بعقد يستمر حتى عام 2020 ويحل السائق الشاب تشارلز ليكليرك مكان الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن.

ريد بول: يرتبط ماكس فيرستابن بعقد مع الفريق يستمر حتى عام 2020، وينضم بيير جاسلي إلى ريد بول قادماً من تورو روسو ليحل مكان دانييل ريتشاردو الذي ينضم إلى رينو.

رينو: يتنافس نيكو هيلكنبرج إلى جانب زميله الجديد ريتشاردو، في حين ينتقل كارلوس ساينث إلى مكلارين.

مكلارين: يحل ساينث مكان فيرناندو ألونسو الذي اعتزال فورمولا-1، ويحل الشاب لاندو نوريس مكان ستوفل فاندورن.

هاس: أعلن الفريق استمرار رومان جروسيان وكيفن ماجنوسن في الموسم المقبل.

فورس إنديا: يستمر سيرخيو بيريز مع الفريق بينما يرحل استيبان أوكون ويتوقع بشكل كبير أن يحل مكانه لانس سترول الراحل عن فريق ويليامز.

ويليامز: يتنافس بسيارة الفريق في الموسم المقبل الوافد الجديد البريطاني جورج راسيل، بينما يحقق البولندي المخضرم روبرت كوبيكا عودة تاريخية بعد غياب دام لعدة أعوام بسبب إصاباته إثر حادثه الشهير، وقد تأكد رحيل سيرجي سيروتكين عن الفريق.

تورو روسو: انتقل جاسلي إلى فريق ريد بول المالك لتورو روسو، وأعلن الأخير عودة السائق الروسي دانييل كفيات إليه اعتبارا من الموسم الجديد، ويتوقع بشكل كبير رحيل النيوزيلندي برندون هارتلي عن الفريق.

ساوبر: يحل رايكونن مكان ليكليرك كما يحل سائق الاختبارات أنطونيو جيوفيناتزي مكان ماركوس إريكسون.