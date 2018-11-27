شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع شركه ألمانيه لتحليل الأداء وتسويق اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، فى توقيع بروتوكول تعاون رياضى مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى مجال التسويق والتطوير الرياضي لتطوير قطاع كرة القدم والأكاديميات داخل النادي السكندرى، بالإضافة إلى تطوير مستويات المدربين العاملين بالقطاع بإشراف الشركة الألمانية التى تضم خبرات كبيرة بهذا المجال .

وتواصل محمود القاضي عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى مع الشركة الألمانية لنقل خبراتها الكبيرة في مجال تطوير قطاع الناشئين وفق أسس علمية وأنتقاء المواهب من القطاع وتسويقهم خارجياً و تحليل أداء اللاعبين في إطار منظومة كروية متكاملة نظرًا لوجود ناشئين ذو مواهب بالقطاع تحتاج فقط للدعم و التأهيل الصحيح .

من جانبه، أشاد محمد مصيلحى بالتعاون مع الشركة الألمانية و التي سوف تتواجد لمباشرة أعمالها خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر المقبل، لتطوير منظومة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر مشدداً بأن نتائج هذه التجرية سوف تسعد جماهير و عشاق القلعة الخضراء فى المستقبل القريب .