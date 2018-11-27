شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلى والمقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر للدوري المصرى الممتاز.

ويعاون جهاد جريشة فى إدارة مباراة الأهلى والمقاولون كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وسمير جمال مساعد ثانى ، وأحمد عبد الله حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدى وصبحى العمراوي حكماً خامساً.

كان محمد يوسف، المدير الفنى للأهلي، أعلن قائمة فريقه التى تتكون من 20 لاعبًا لمواجهة المقاولون العرب اليوم وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامى، على لطفي، باسم علي، حسام عاشور، هشام محمد، أيمن أشرف، وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، إسلام محارب، مروان محسن، صبرى رحيل، سعد سمير، صلاح محسن، أكرم توفيق، محمد شريف، كريم نيدفيد، ساليف كوليبالى وناصر ماهر.

واستبعد الجهاز الفنى للأهلى من قائمة مباراة المقاولون وليد أزارو لعدم اكتمال شفائه بسبب معاناته من تورم فى وجه القدم .