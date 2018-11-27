طولان يعسكر للزمالك 72 ساعة بالقاهرة قبل إياب البطولة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى التجمع اليوم فى التاسعه صباحا والدخول فى معسكر مغلق لمدة 72 ساعه استعداد للقاء الحاسم أمام الزمالك فى إياب دور الـ 16 للبطوله العربيه والمقرر له الجمعة المقبل بملعب بتروسبورت فى السابعة مساءا.

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندرى الذى اقيم فى الإسكندريه انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه الكونغولى كاسونجو.



ويضم معسكر الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك 24 لاعبا هم :-

الهانى سليمان و محمود الزنفلى و محمود الغرباوى فى حراسة المرمى وأحمد مجدى و محمود شعبان و رمزى خالد و ويلسون و بازوكا و محمد جبر ومروان النجار وأحمد قطب ونور السيد و ديديه كوريه وأحمد دوودا وأحمد الألفى و محمد حسن و فوزى الحناوى و يوسف عطاى وبناهينى و خالد قمر و رزاق سيسيه و محمود رزق و كريم الديب ومحمد ناصف .

ويغيب عن الفريق السكندرى فى مباراة الزمالك كلا من عاشور الأدهم و خالد الغندور ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل و محمد جدو و بكار .