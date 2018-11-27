شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ نصائح من سعفان الصغير لحارسي الدراويش قبل مواجهة بطل بوروندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلى عدة تعليمات للثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” المقرر لها عصر الأربعاء باستاد “أوروكدنو” بدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أول تعليمات سعفان الصغير لحراس الإسماعيلى تمثلت فى ضرورة التحلى بالهدوء والصبر وعدم التعجل هو أهم شيء ولابد أن يحافظ عليه حارس المرمى.

كما شدد مدرب حراس مرمى الإسماعيلى على إمكانية حدوث التحامات قوية من جانب لاعبي الفريق البوروندى ، لذلك لابد من اتخاذ القرار الأضمن فى كيفية التعامل مع الكرة.

بينما ثالث تعليمات الصغير لحراس الإسماعيلى شملت بأهمية الربط مع المدافعين والتحدث معهم باستمرار مع إمكانية منحهم بعض التوجيهات اذا لازم الأمر.

وأخيرا أكد مدرب حراس الدراويش على ثقته فى قدرات ثنائى الحراس نظرا لحجم الامكانيات الكبيرة التى يتمتعان بها.