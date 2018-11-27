رياضة | مورينيو يرد على اتهامين قبل مواجهة يانج بويز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يرد على اتهامين قبل مواجهة يانج بويز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، إنه لا يشعر بالضغط على ملعب أولد ترافورد، كما يعتقد البعض.

وخلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة ضيفه يانج بويز السويسري، غدًا، في دوري أبطال أوروبا، قال مورينيو: "سيكون من عدم الاحترام لأولد ترافورد والجماهير، القول إنني أفضل لعب المباريات بعيدًا عن ملعبنا".

وتابع: "أنا أفضل اللعب هنا، وإذا كنت تشعر بالضغط عليك البقاء في المنزل، ومشاهدة المباراة عبر التليفزيون".

وحول اتهامه بأنه يطالب الفريق ببدء المباريات بهدوء، أجاب: "ما أريده هو أن يبدأ الفريق المباريات بقوة، وألا ينتظر.. قد تعتقدون أن جوزيه يخبر اللاعبين بأن يبدأوا ببطء، لكنه العكس تمامًا، أريد منهم دائمًا تحقيق الفوز مبكرًا".

وأضاف: "مباراة الغد من الممكن ألا تكون مهمة للغاية، وإذا لم نفز غدًا، لن نعتمد على نتائج الآخرين للتأهل، لكني أريد اللعب منذ الدقيقة الأولى، كأنها آخر فرصة لنا للصعود.. أريد أن ننسى وجود فرصة أخرى، أرغب في لعب هذه المباراة كأنها إقصائية".

وعن دفاع اليونايتد، قال: "ماركوس روخو لديه إصابة صغيرة، ولينديلوف سيخضع غدًا للأشعة.. لذلك متاح لدينا جونز وسمولينج وبايلي فقط".

وبخصوص حديثه السابق بأن الفريق يفتقد التفاهم، رد مورينيو: "لا أريد أن أجاوب على ذلك، أفضل ألا أفعل".