رياضة | محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة إلى تصدير القطط والكلاب إلى الخارج.
ونشر محمد صلاح صورة له مع قطتين وعلق عليها قائلا: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث.. لا لانتهاك حقوق الحيوانات".
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن ما تردد حول اعتزام الحكومة المصرية تصدير القطط والكلاب لبعض الدول التي تستخدمها كطعام.
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