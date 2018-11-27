رياضة | الاستياء ينتشر بين لاعبي الاتفاق السعودي نحو مدربهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستياء ينتشر بين لاعبي الاتفاق السعودي نحو مدربهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن العلاقة بين الأوروجوياني ليوناردو راموس مدرب فريق الاتفاق السعودي، ولاعبيه، وصلت إلى درجة عالية من التوتر.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لاعبي الفريق أبدوا استياءهم من راموس بسبب عدم إجادته التعامل معهم، وضعف قراءته الفنية أثناء المباريات.

وباتت أيام راموس في الاتفاق معدودة، بعد النتائج السلبية الأخيرة، وخلال أيام سيتحدد مصيره، موضحة أن إدارة النادي في طريقها إلى التوصل لاتفاق مع البديل.

وصارت الأزمات باتت تطوق المدرب، ولا سيما بعدما رفض حضور المؤتمر الصحفي، عقب الهزيمة 2ـ4 أمام التعاون، قبل أن يصطحب عائلته إلى خارج الملعب.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن إدارة النادي تنتظر وصول خالد الدبل رئيس مجلس الإدارة من لندن، لحسم الأمر.