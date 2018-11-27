رياضة | أخبار بايرن ميونيخ - سانشيز : كنت بحاجة للوقت للحصول على الثقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار بايرن ميونيخ - سانشيز : كنت بحاجة للوقت للحصول على الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ريناتو سانشيز نجم بايرن ميونخ بأنه كان بحاجة للوقت للحصول على الثقة والتألق مع الفريق البافاري وذلك قبل مواجهة بنفيكا اليوم في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال سانشيز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "مباراة الجولة الأولى ضد بنفيكا كانت مهمة للغاية بالنسبة لي، بكل تأكيد، خاصة مع نجاحي في تسجيل هدف".

وأضاف : "كانت لحظة رائعة لأنها أسهمت في زيادة ثقتي بنفسي وغدًا ستكون لحظة أخرى مماثلة لي ولعائلتي".

وعن وضع بنفيكا في المجموعة، قال سانشيز : "لا يمكنني الإدلاء بأي شيء في هذا الصدد لأنني أركز فقط على المباراة لكني أتمنى بقاء مدربهم روي فيتوريا".

وعن وضعه مع البافاري، اختتم سانشيز تصريحاته قائلاً : "عندما وصلت إلى هنا أول مرة، لم أكن جاهزًا بشكل كافٍ، كنت بحاجة فقط للوقت للحصول على الثقة، بعدها تعرضت لإصابة لكني أشكر الله بعدما أصبحت في حالة أفضل مؤخرًا".