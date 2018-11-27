رياضة | مالية كفر الزيات يفقد جهود مهاجمه لأسبوعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالية كفر الزيات يفقد جهود مهاجمه لأسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت: سارة سالم

تأكد غياب أحمد نصر لاعب مالية كفر الزيات عن الجولة الخامسة عشر والسادسة عشر أمام فريقي عثماسون وبنها بالدور الثاني للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

وكان "نصر" قد غاب أمام صيد المحلة، في أفتتاحية الدور الثاني، وذلك نتيجة لأصابته بمزق في العضلة الخياطية ووتر الضامة أثناء المران، وعلي أثرها سيغيب 15 يوما للعلاج.

يأتي نصر هدافا لفريقه ب 7 أهداف وكان يعتمد عليه حمادة عبدالله المدير الفني منذ بداية الموسم في مركز الهجوم.