رياضة | استياء بين لاعبي مانشستر يونايتد بسبب مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء بين لاعبي مانشستر يونايتد بسبب مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب لاعبو مانشستر يونايتد عن غضبهم من تصريحات مدربهم جوزيه مورينيو عقب التعادل مع كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن وجود حالة من الغضب بين لاعبي مانشستر يونايتد بسبب تصريحات مورينيو لقيامه بانتقادهم مرة أخرى أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن مورينيو كان قد صرح قبل المباراة بأن هناك لاعبين يفتقدون للنضج مثل راشفورد ولينجارد ولوك شو وعاد بعد التعادل ليؤكد أن لاعبي الفريق يفتقدون للروح والقلب.

ويقدم مانشستر يونايتد آداءا سيئا مع مورينيو في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع في البريميرليج برصيد 21 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الجار المتصدر مانشستر سيتي.