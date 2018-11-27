الامارات | الوحدة لا يفكر بالاستغناء عن باتنا في يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة لا يفكر بالاستغناء عن باتنا في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اللاعب المغربي مراد باتنا. الإمارات اليوم

نفى رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي وجود اتجاه داخل النادي بالاستغناء عن جناح الفريق المغربي مراد باتنا في الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وترددت أنباء عن وجود اتجاه داخل نادي الوحدة بالاستغناء عن المغربي مراد باتنا في يناير المقبل، ضمن الاتجاه القوي بدعم الفريق بلاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، خاصة بعد تراجع أداء اللاعب في الكثير من مباريات هذا الموسم.

وقال الرميثي لـ «الإمارات اليوم»: «ليس صحيحا أن النادي يفكر في الاستغناء عن الجناح المغربي مراد باتنا في الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل، ولم نقرر بعد ماذا سيتم عمله من تدعيم للفريق باستقطاب لاعبين مواطنين أو أجانب في يناير، وهناك مرحلة تقييم لكل أوضاع الفريق قبل اتخاذ أي قرار في ضوء التقرير الفني الذي أعده المدير الفني السابق للفريق الروماني لورنت ريجيكامب، ومدى اقتناع إدارة النادي بالتفاوض مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق سواء مواطنين أو أجانب».

وأشار الرميثي إلى أن جميع لاعبي الوحدة سيخضعون للتقييم الفني بمن فيهم اللاعبين الأجانب الأربعة المتواجدين مع الفريق حاليا، وقياس مدى عطاء كل لاعب في المرحلة الماضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي لاعب، أو باستقدام لاعبين جدد.

وتراجع الوحدة إلى المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي، بعد خسارته الأخيرة على ملعبه أمام الجزيرة في الجولة العاشرة للمسابقة، وابتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على درع الدوري بعد اتساع الفارق مع الشارقة المتصدر إلى تسع نقاط.

ويستعد فريق الوحدة لمباراته مع عجمان بعد غدٍ، على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشرة للدوري، في واحدة من أصعب مباريات الفريق في الدور الأول للمسابقة، في ظل مواجهة فريق طموح يحتل المركز الخامس حاليا في جدول الترتيب.

وأدى فريق الوحدة أول تدريب له مساء أمس على استاد آل نهيان تحت قيادة المدير الفني المؤقت الحاي جمعة ومساعده عمار عوض استعدادا للمباراة، ومن المنتظر أن تستمر التدريبات حتى يوم غد الأربعاء، على أن يغادر الفريق أبوظبي بعد التدريب مباشرة إلى عجمان.