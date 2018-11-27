الامارات | بطولة العرب للشطرنج تنطلق اليوم في دبي.. والفائز إلى المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العرب للشطرنج تنطلق اليوم في دبي.. والفائز إلى المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، بفندق دبيليو ماريوت حمر عين بدبي، بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية، تحت شعار عام زايد 2018، وينظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي، بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، هي: السعودية وعمان والبحرين والسودان وتونس واليمن والعراق وفلسطين والأردن وسورية ومصر والمغرب وليبيا والصومال والجزائر ولبنان، بالإضافة إلى الإمارات.

ويبرز من الأسماء المشاركة في البطولة عدد كبير من نجوم العرب، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن، ومن مصر الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، والأستاذ الدولي الكبير عصام الجندي.

وللمرة الأولى تشهد بطولات العرب التأهل لبطولة العالم، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في بطولة الرجال لبطولة العالم 2019، فيما تتأهل بطلة السيدات لبطولة العالم 2020.