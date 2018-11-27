الامارات | تركي آل الشيخ «الشخصية الرياضية» والمبارك «المحلية» وصلاح «العربي المميز»

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ «الشخصية الرياضية» والمبارك «المحلية» وصلاح «العربي المميز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن أسماء الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة التي تُعد الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والمخصصة للإبداع في العمل الرياضي، على أن يقام حفل تكريم الفائزين في التاسع من يناير المقبل.

ووقع اختيار مجلس الأمناء، على رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، لنيل جائزة الشخصية العربية، تقديراً للمبادرات التي أطلقها، وأسهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة العربية السعودية وتطوير منظومة العمل الرياضي العربي».

كما عمل آل الشيخ على دعم جهود العديد من الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية، كما قام بتطوير نظام بطولة الأندية العربية لكرة القدم، وأطلق على نسختها الأولى لقب كأس زايد.

وذهبت الشخصية الرياضية المحلية إلى خلدون خليفة المبارك، تقديراً لجهوده في العديد من الملفات الرياضية التي عززت من مكانة الدولة لدى منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، كما نجحت مساهمته كرئيس لمجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في تطوير أداء النادي رياضياً وتجارياً، وحصول النادي على تسعة ألقاب في 10 سنوات.

وحصل اللاعب المصري محمد صلاح، على جائزة الرياضي العربي المتميز تقديراً للموسم الماضي الذي قدمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي سجل خلاله 44 هدفاً في جميع المسابقات التي شارك فيها، كما نال صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في «البريميرليغ»، وترشح من بين ثلاثة لاعبين لنيل جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم.

كما قاد الفرعون المصري منتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاماً عن المشاركة في البطولة.

وقرر مجلس أمناء الجائزة تأجيل الإعلان عن الفائز بالشخصية العالمية لوقت لاحق.

وكان مجلس أمناء الجائزة قد عقد مؤتمراً صحافياً حضره رئيس مجلس أمناء الجائزة مطر الطاير، وعضو مجلس أمناء الجائزة رئيس لجنة التحكيم مصطفى العرفاوي، وأمين عام الجائزة موزة المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام مدير الجائزة ناصر أمان آل رحمة.

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