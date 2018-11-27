برشلونة يحدد موعد جراحة رافينيا

حدد برشلونة، اليوم الاثنين، موعد إجراء لاعبه، رافينيا ألكانتارا، جراحة الرباط الصليبي.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن رافينيا سيخضع للعملية الجراحية، يوم 4 ديسمبر/كانون أول المقبل.
وسيتولى العملية الطبيب، رامون كوجات، تحت إشراف الجهاز الطبي للبلوجرانا.
وكان رافينيا قد شعر ببعض الآلام، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (1-1)، في الليجا، لكنه استمر في اللعب حينها، قبل أن تظهر الفحوصات طبيعة الإصابة.
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