برشلونة يحدد موعد جراحة رافينيا

حدد برشلونة، اليوم الاثنين، موعد إجراء لاعبه، رافينيا ألكانتارا، جراحة الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن رافينيا سيخضع للعملية الجراحية، يوم 4 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وسيتولى العملية الطبيب، رامون كوجات، تحت إشراف الجهاز الطبي للبلوجرانا.

وكان رافينيا قد شعر ببعض الآلام، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (1-1)، في الليجا، لكنه استمر في اللعب حينها، قبل أن تظهر الفحوصات طبيعة الإصابة.