كبار أوروبا يفى اختبار صعب بالجولة الأوروبية

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جدة - عمرو شويل بينما تحتاج بعض الفرق الكبيرة إلى نقطة واحدة فقط، لحسم تأهلها إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، تواجه فرق كبيرة أخرى، منها باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وكذلك توتنهام الإنجليزي، ضغوطات هائلة في مواجهات محفوفة بالمخاطر.

وتتطلع العديد من الفرق إلى اللحاق ببرشلونة، إلى دور الستة عشر، عبر الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات، والتي تقام غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ويحتاج كل من ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ، وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، وبورتو البرتغالي، نقطة واحدة فقط من الجولة الخامسة، لحسم التأهل إلى الدور الثاني.

وتحمل المجموعة الثالثة واحدة من أقوى المنافسات، وستشهد تأهل نابولي الإيطالي، في حالة فوزه على ضيفه ريد ستار الصربي، مساء الأربعاء، وإخفاق سان جيرمان في الفوز على ليفربول الإنجليزي في اليوم نفسه.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام نابولي، ويليهما سان جيرمان برصيد خمس نقاط، وريد ستار برصيد أربع نقاط.

ويتطلع ليفربول إلى حسم التأهل عبر الفوز على سان جيرمان، ولكن بشرط تفادي نابولي الهزيمة، لكن يتوقع أن يصارع سان جيرمان بشراسة، مستغلا فرصه التي تعززت بعودة المهاجمين نيمار وكيليان مبابي من الإصابة.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى استغلال البطولة الأوروبية، لاستعادة توازنه بعد كبواته المحلية في الفترة الأخيرة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراته أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي، غدا الثلاثاء، لحسم تأهله من المجموعة الخامسة.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد عشر نقاط، ويليه أياكس الهولندي برصيد ثماني نقاط، وبنفيكا برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل آيك أثينا اليوناني المجموعة بدون رصيد، قبل مباراته أمام ضيفه أياكس غدا.

ويمتلك مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصة حسم تأهله من المجموعة السادسة عبر مباراته أمام مضيفه ليون الفرنسي غدا الثلاثاء، حيث يكفيه التعادل لضمان الصعود.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط أمام ليون صاحب المركز الثاني، ويليهما هوفنهايم الألماني برصيد ثلاث نقاط، وشاختار دونيتسك برصيد نقطتين، وذلك قبل مباراة الأخيرين على ملعب هوفنهايم.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي ريال مدريد المتصدر، مع مضيفه روما صاحب المركز الثاني، في مباراة تحسم تأهل الفريقين في حالة التعادل.

ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد تسع نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام روما، ويليهما سيسكا موسكو الروسي برصيد أربع نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكي برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج يوفنتوس بطل إيطاليا إلى نقطة واحدة، من مباراته أمام ضيفه فالنسيا الإسباني غدا الثلاثاء في المجموعة الثامنة، التي تشهد أيضا لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي مع يانج بويز السويسري.

ويتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد تسع نقاط ويليه مانشستر يونايتد برصيد سبع نقاط وفالنسيا برصيد خمس نقاط ويانج بويز برصيد نقطة واحدة.

ويمكن لمانشستر حسم تأهله أيضا بالفوز على يانج بويز، ولكن بشرط عدم فوز فالنسيا في مباراته أمام يوفنتوس.

كذلك سيكون الفوز كافيا لكل من بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، والذي يلتقي كلوب بروج البلجيكي في المجموعة الأولى مساء الأربعاء، وأتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يلتقي موناكو الفرنسي في اليوم نفسه، بينما يحتاج بروج إلى الفوز للحفاظ على أمله.

ويحل برشلونة، الذي حسم بالفعل تأهله من المجموعة الثانية، ضيفا على أيندهوفن الهولندي مساء الأربعاء، وتجمع المباراة الأخرى بالمجموعة بين توتنهام وضيفه إنتر ميلان.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد عشر نقاط، ويليه إنتر برصيد سبع نقاط، وتوتنهام بأربع نقاط، وأيندهوفن برصيد نقطة واحدة.

ويتنافس بورتو البرتغالي على الفوز بصدارة المجموعة الرابعة، عندما يلتقي مساء الأربعاء مع شالكه الألماني، الذي يدرك أن الفوز سيكون كافيا لتأهله أيضا.

وستبقى الفرصة متاحة أمام كل منهما أيضا في حالة الهزيمة، لكن بشرط عدم نجاح جالطة سراي التركي في تحقيق الفوز على لوكوموتيف موسكو، في المباراة الأخرى بالمجموعة.