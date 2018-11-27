شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 26/11/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة المقاولون العرب والمقرر اقامتها غداً الثلاثاء.

يوسف يرفض إجراء تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام المقاولون العرب

يعتمد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلى على قوام الفريق الذى لعب بشكل منتظم مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، وذلك خلال مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غد ، الثلاثاء، في الدوري العام، وهي أول مباراة محلية للفريق بعد صدمة خسارة بطولة أفريقيا والخروج من بطولة كاس زايد للأندية ابطال العرب، وسيقود محمد يوسف الفريق في هذه المباراة، وذلك بإستثناء استبعاد اللاعبين المصابين الذين يتعذر مشاركتهم فى اللقاء.

الأهلى يطلب شراء تراورى المقاصة مقابل 15 مليون والشيخ

جدد مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى المقاصة، لشراء البوركينى إيريك تروارى لاعب الفريق الفيومي، لتدعيم الوسط الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينال تراورى إعجاب الأهلى منذ موسمين، نظراً لصغر سنه حيث يبلغ من العمر 20 عاماً فقط ،كما أنه يُجيد اللعب فى مركز لاعب الوسط وكذلك فى مركز صانع الألعاب وهو ما يحتاجه الاهلى بشدة، ودخلت الإدارة الحمراء فى مفاوضات متقدمة معه سابقاً فى أكثر من مناسبة، إلا أن مغالاة المقاصة المادية حالت دون إتمام الصفقة.

الأهلى يفاوض هداف أفريقيا لتدعيم هجومه فى الشتاء

يضع مسئولو الأهلى عدد من البدائل، لتدعيم هجوم الفريق، خاصة مركز الجناح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،حيث دخل أنيس البدرى لاعب فريق الترجى التونسي، والحائز على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف دائرة اهتمامات مسئولى القلعة الحمراء.

وتوج البدرى مع الترجى بلقب بطولة دورى أبطال افريقيا على حساب الأهلى بالفوز عليه اياباً بنتيجة 3 – 0، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 – 1، ،وتفوق أنيس فى مسابقة الهداف على الثنائي المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الدفاع الحسنى الجديدى ولاعب الزمالك حاليا، والكونغولى مالانجو لاعب مازيمبى.

الخطيب يستعد للخروج من المستشفى فى ألمانيا بعد تحسن حالته الصحية

تحسنت حالة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بشكل كبير، وفقاً لتأكيدات الفريق الطبى المعالج له فى ألمانيا، بعد إجرائه جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

من جانبها أكدت دكتورة نيرفين، زوجة محمود الخطيب، أن رئيس الأهلى يستعد لمغادرة المستشفى والمكوث فى أحد الفنادق القريبة، على أن يواصل برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لعودته للقاهرة لمباشرة أعماله.

مؤمن زكريا يتدرب منفرداً استعداداً للعودة لتشكيلة الأهلى

خاض مؤمن زكريا لاعب الأهلى، تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم الاثنين تحت إشراف عادل مصطفى المدرب المساعد بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة، وذلك بإخضاعه لتدريبات فنية وبدنية مكثفة.

الأهلى يكشف تطورات إصابة رامى ربيعة وسبب تأخر عودته للتدريبات

أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق يؤدى برنامجًا تأهيليًا للتعافى من آلام الحوض التى أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن المدافع الدولى يؤدى برنامجًا فى الجيم بشكل يومى، ويعقبه بعض الوحدات التدريبية والتأهيلية فى الملعب؛ من أجل التعافى من تلك الآلام.

وأضاف خالد محمود أن عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون بشكل تدريجى، لضمان تعافي اللاعب تمامًا من تلك الآلام ولتجنب تجددها، مشيراً إلى أن إعادة أى لاعب إلى التدريبات الجماعية بعد تنفيذه برنامجه التأهيلى يكون بشكل تدريجى دون التحامات أو فقرات بدنية مكثفة، بل متدرجة المستوى لحين التأكد تمامًا من سلامته.