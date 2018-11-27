أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 26/ 11/ 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 26 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز كبير للزمالك على الجونة بثلاثية..وغياب ازارو عن الاهلى امام المقاولون

واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ16 للمسابقة.

تغلب فريق حرس الحدود على نظيره وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى، بالمباراة التى تقام باستاد المكس .

خرج المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلي من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة محمد يوسف فى مواجهة المقاولون العرب، وغاب وليد ازارو عن مران الأهلي الجماعى المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب فى ظل استمرار معاناته من تورم فى القدم يتعذر بسببه ارتدائه للحذاء.

حقق فريق بتروجت فوزًا غاليًا على سموحة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدورى .

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للأهلي، قائمة فريقه التى تتكون من 20 لاعبًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا الثلاثاء فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام، وجاءت القائمة كالتالي:

تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" لمدة 4 سنوات مقبلة، وتم توقيع العقود فى حضور الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية.

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة نجوم المستقبل وبيراميدز، التى تقام بعد غد الأربعاء ضمن الأسبوع السادس عشر لدورى القسم الأول، لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكماً رابعاً.

أعلن علي غزال لاعب منتخبنا الوطني انتهاء علاقته بنادي وايتكابس الكندي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.

أبدى نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة رفضه إقامة مباراته أمام بيراميدز فى الجولة السادسة عشر من الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، بطاقم مكون من 4 حكام فقط، مطالبًا بتطبيق مبدأ المساواة حتى لا يخل بنظام مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام مباريات الدورى جميعها بستة حكام وليس أربعة فقط، وانه ينبغى على الإتحاد المصرى لكرة القدم أن يضم حكمين أخريين بجانب طاقم الحكام المعين للمباراة، مؤكدًا إرساله خطابًا لاتحاد الكرة.