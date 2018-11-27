شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يقرر تقديم شكوى ضد حكم مباراة سموحة .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى بتروجت على تقديم شكوى رسمية ضد محمود وفا حكم مباراة الفريق البترولى أمام سموحة والتي اقيمت اليوم وانتهت بفوز بتروجت بهدف وحيد. جاء قرار مسئولو بتروجت على تقديم شكوى ضد الحكم بسبب إشهاره البطاقة الحمراء فى وجه الأثيوبي شيمليس بيكلي بدون سبب من وجه نظر النادى البترولى وكذلك توجيه إنذارات لعدد من اللاعبين الأساسيين بدون داعى وهم التنزاني حميد ماو والحارس محمد أبو النجا ليتأكد غياب الثلاثي عن مباراة الأهلي المقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل.

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