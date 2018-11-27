شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 26 / 11 / 2018 والفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الموافق 26 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها الفوز على الجونة بثلاثية فى الدورى وقيد 26 لاعبا بالقائمة الأفريقية للفريق الأبيض .

واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ16 للمسابقة وأحرز ثلاثية الزمالك فرجانى ساسى وعمر السعيد و محمود كهربا بالدقائق 49 و68 و70 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 32 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 13 بالترتيب العام.

اكتسح فريق الزمالك مواليد 2000، نظيره العجوزة بنتيجة 13/0، فى مواجهات الأسبوع التاسع، ضمن فعاليات دورى منطقة الجيزة .

أحرز أهداف الزمالك حسام حسن "ثلاثة أهدف" ومسعد محمد "هدفين"، ويوسف أسامة "هدفين"، ومهاب أشرف "هدفين" ومصطفى مدحت، وحسن على، ومحمد أحمد، وإبراهيم محمد.

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، عن إصابة طارق حامد بكدمة في العضلة الجانبية للفخذ ما أدى إلى تغييره فى مباراة الجونة بالجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك في المباراة القادمة يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية للايقاف.

قام مسئولو نادي الزمالك بقيد 26 لاعبا بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادًا للمشاركة في البطولة الكونفدرالية في نسختها الجديدة.

وتم استبعاد كلاً من محمد حسن لاعب الوسط ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.

تواجد أيمن حافظ، المنسق العام للزمالك، ضمن تشكيل جهاز الفريق الأول، حيث تولي منصب المنسق العام بعد عودته للعمل الإداري داخل قلعة ميت عقبة.

وظهر أيمن حافظ اليوم فى ملعب بتروسبورت بعدما عاد لجهاز الفريق بشكل رسمي في منصب المنسق العام بعدما رحل لفترة عقب اعتذاره عن منصب مدير الكرة بالنادي.