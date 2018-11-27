شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى خامس جولات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيرة بنها بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سموحة على طنطا 3/0 و الزمالك على الزهور 3/0 على صعيد الجولة الأولى ،هليوبوليس على 6أكتوبر 3/1 بينما بنى سويف على النصر 3/0 فى المجموعة الثانية .

كما شهدت المجموعة الثالثة فوز كلا من سبورتنج على الحوار 3/1 و مصر للبترول على استاد المنصورة 3/0 و طلائع الجيش على هليوليدو 3/0 .

أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز كلا من ، الإتحاد السكندرى على دمنهور 3/2 و الطيران على الداخلية3 /1