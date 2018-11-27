شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصفتى: كدت أتعرض للضرب بسبب تشجيعى للترجى.. "قلبي طار من الفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الصفتى لاعب الزمالك السابق، أنه كاد أن يتعرض للضرب المبرح خلال تواجده فى إحدى الكافيهات لمشاهدة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والأهلى.

قال الصفتى فى تصريحات إذاعية لبرنامج فى الاستاد والذى يقدمه كريم خطاب: كنت أشاهد مباراة الأهلى والترجى فى أحد كافيهات مدينة نصر،كان ملىء بجماهير الأهلى، بعد هدف الترجى الثانى " قمت بالتصفيق الحاد" فاقترب منى أحد الاشخاص "يشبه الجارد" وقال لى لا تفعل ذلك.

أضاف مدافع الزمالك السابق، بعد هدف الترجى الثالث "كان قلبى بيرقص من الفرحة" ولكن لم أستطيع الاحتفال، مضيفاً الأهلى اذا كان تفوق على الترجى كان "هيفوق جدا" ولذلك الامر شجعت الترجى.