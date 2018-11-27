شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 26 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 26 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة منها : الزمالك يواصل تصدر الدورى بفوز كبير على الجونة والحرس يفوز على دجلة 4 / 1 ، و ازارو يغيب عن الأهلى أمام المقاولون.

واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ16 للمسابقة.

الحرس يهزم دجلة برباعية مقابل هدف فى الدورى

تغلب فريق حرس الحدود على نظيره وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى، بالمباراة التى تقام باستاد المكس .

حقق فريق بتروجت فوزًا غاليًا على سموحة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدورى .

خرج المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلي من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة محمد يوسف فى مواجهة المقاولون العرب، وغاب وليد ازارو عن مران الأهلي الجماعى المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب فى ظل استمرار معاناته من تورم فى القدم يتعذر بسببه ارتدائه للحذاء.

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للأهلي، قائمة فريقه التى تتكون من 20 لاعبًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا الثلاثاء فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام

أعلن علي غزال لاعب منتخبنا الوطني انتهاء علاقته بنادي وايتكابس الكندي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.

أبدى نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة رفضه إقامة مباراته أمام بيراميدز فى الجولة السادسة عشر من الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، بطاقم مكون من 4 حكام فقط، مطالبًا بتطبيق مبدأ المساواة حتى لا يخل بنظام مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام مباريات الدورى جميعها بستة حكام وليس أربعة فقط، وانه ينبغى على الإتحاد المصرى لكرة القدم أن يضم حكمين أخريين بجانب طاقم الحكام المعين للمباراة، مؤكدًا إرساله خطابًا لاتحاد الكرة.