قطار الزمالك "يدهس" الجونة بثلاثية فى مشوار الانفراد بصدارة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ16 للمسابقة.

أحرز ثلاثية الزمالك فرجانى ساسى وعمر السعيد و محمود كهربا بالدقائق 49 و68 و70 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 32 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 13 بالترتيب العام.

تشكيل الزمالك والجونة

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وعبد الله جمعه

خط الوسط: فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو

بينما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: جوزيف أنجويم، وأحمد سعيد «أوكا»، ولؤي وائل، وأحمد على

خط الوسط: أحمد الشناوي، ومصطفى جابر، وأحمد مجدي، ومحمد نادى، وفادى فريد خط الهجوم : شيكاتارا

الشوط الأول

مع الدقيقة الثانية يشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة أولى البطاقات الصفراء فى وجه مصطفى جابر لاعب الجونة لتدخله بعنف مع أحد لاعبى الزمالك.

ويواصل حكم المباراة إظهار العين الحمراء منذ الدقائق الأولى بإيقاف اللعب بالدقيقة 4 والتوجه لهشام زكريا المدير الفنى للجونة لمطالبته بعدم الاعتراض بعدما أبدى غضبه على عدم احتساب نور الدين ركلة حرة لصالح فريقه بإحدى الكرات المشتركة.

ويتسبب كاسونجو فى هجمة خطيرة للجونة بالدقيقة 7 بعد تمرير الكرة بالخطأ لشيكاتارا لينطلق الأخير تجاه مرمى الزمالك لكنه يسدد الكرة فى يد جنش.

ويفتقد الزمالك النزعة الهجومية خلال العشر دقائق الأولى حيث غابت الهجمات الخطيرة تمامًا عن مرمى الجونة بعدما اقتصر اللعب على تمريرات تعاونية بين لاعبى الفريقين بمنطقة وسط الملعب.

ويوجه الحكم تحذيرًا لأحمد مجدى لاعب الجونة بالدقيقة 15 بعد سقوطه فى منطقة الجزاء دون تدخل من أحد وطالبه بعدم تكرار الأمر وإلا سيحصل على بطاقة صفراء.

وتكشف أحداث المباراة حصول لاعبى الجونة على تعليمات بالانكماش فى المناطق الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعات شيكاتارا لكن الكرات الطويلة من لاعبى الفريق الساحلى كانت من نصيب لاعبي الزمالك.

وتشهد الدقيقة 21 أولى تسديدات الزمالك تجاه مرمى الجونة عن طريق فرجانى ساسى لكنها تصل سهلة فى يد عمر رضوان.

ويحاول كهربا فك شفرات مرمى الجونة بالدقيقة 23 بتسديدة قوية لكن يتصدى لها عمر رضوان.

وتشهد الدقيقة 26 أخطر هجمات المباراة بعد تسديدة صاروخية من أحمد مجدى تجاه مرمى الزمالك يتصدى لها بصعوبة جنش ثم تصطدم الكرة بالقائم وتضيع أولى أهداف الفريق الساحلى.

ويهدر كهربا فرصة غريبة وعجيبة بالدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى عمر رضوان لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة خارج المرمى تماما .

ويحاول فرجانى ساسى مفاجأة عمر رضوان حارس الجونة بتسديدة قوية بالدقيقة 37 لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر.

وكاد عبد الله جمعة يفتتح التسجيل بالدقيقة 40 وتسجيل أولى أهداف الزمالك بعد تسديدة صاروخية لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للجونة .

وتشهد الدقائق الأخيرة للشوط لأول لجوء لاعبى الزمالك للتسديد من بعيد فى محاولة لتسجيل هدف التقدم بعد الاستماتة الدفاعية للاعبى الجونة لكن لم تنجح التسديدات البيضاء فى اختراق شباك الفريق الساحلى .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائق وتشهد الدقيقة الأولى إهدار كاسونجو هدف محقق للزمالك بعد انفراده بمرمى الجونة لكنه يسدد الكرة ضعيفة فى يد عمر رضوان لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى .

الشوط الثانى

لم تشهد بداية الشوط الثانى إجراء تعديلات فى تشكيل الفريقين.

ومع الدقيقة 49 يسجل التونسى فرجانى ساسى أول أهداف الزمالك بعد تلقيه عرضية متقنة من عبد الله جمعة انقض عليها بقدمه ووضعها بقوة فى مرمى الجونة لا تصد ولا ترد .

ويعد هدف ساسى أول أهدافه بقميص الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء مطلع الموسم الحالى.

وكاد يوسف أوباما أن يضيف الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 54 بعد تلقيه عرضية من كاسونجو لينقض عليها لكن يخرج عمر رضوان من مرماه وينقذ المرمى ويضطر أوباما لتسديد الكرة خارج المرمى.

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 55 بعدما كادت عرضية جوزيف أنجويم من الركلة الحرة أن تسكن الشباك مباشرة لولا يقظة الحارس .

ويجرى السويسرى كريستيان جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 64 بخروج كاسونجو ونزول عمر السعيد .

وفور نزوله يهدر عمر السعيد فرصة إضافة هدف ثانى للزمالك بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن للجونة .

ويرد هشام زكريا بإجراء التغيير الأول للجونة بخروج فادى فريد و نزول محمد عبد الجواد .

وينجح عمر السعيد فى إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 68 بعد تلقيه تمريرة سحرية من كهربا ليضعها بسهولة فى مرمى الجونة .

وفى الدقيقة 70 يضيف كهربا هدف الزمالك الثالث بعد انفراده بمرمى الجونة ليضع الكرة فى شباك عمر رضوان ويحرز هدف الاطمئنان لفريقه.

ويحتسب إبراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء للجونة بالدقيقة 72 بعد تدخل محمد عبد السلام مع شيكاتارا ويتقدم أحمد مجدى لتسديد الكرة لكن يتألق جنش ويتصدى للكرة ويحافظ على نظافة شباك الزمالك .

ويجرى جروس ثانى تغييرات الزمالك بالدقيقة 76 بخروج طارق حامد ونزول محمود عبد العزيز بعد شكوى الأول من الإصابة.

ويجرى جروس ثالث وآخر تغييرات الزمالك بالدقيقة 80 بخروج كهربا ونزول مصطفى فتحى.

وفي الدقيقة 84 شهدت ضياع الهدف الرابع من الزمالك بعد تألق عمر رضوان حارس الجونة فى التصدى لتسديدة أوباما من داخل منطقة الجزاء.

وتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من لاعبى الجونة لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه وسط استماتة دفاعية بيضاء لمنع استقبال أى أهداف.

ويحتسب إبراهيم نور الدين 3 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.











































































































































