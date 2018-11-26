شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة ويواصل الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز .

سجل الزمالك الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني من المباراة عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 49، وعمر السعيد في الدقيقة 68 و محمود كهربا في الدقيقة 71.

وأهدر أحمد مجدي لاعب الجونة فرصة تقليص الفارق بعد أن اضاع ركلة جزاء في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة بصدارة جدول الدوري الممتاز منفردا فيما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة بالمركز التاسع بجدول المسابقة .