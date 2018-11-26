كانسيلو يختار أفضل ظهير في العالم

قال جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس، إن فريقه لم يكن محظوظًا، في الجولة الماضية لدوري أبطال أوروبا، عندما سقط على ميدانه (2-1) أمام مانشستر يونايتد.

وقبل مواجهة فالنسيا، غدًا الثلاثاء، في ذات البطولة، قال كانسيلو، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "كنا غير محظوظين ضد مانشستر يونايتد.. لكننا نعلم أن كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان".

وعن مباراة الخفافيش، قال الظهير الأيمن: "لقد قضيت 3 سنوات جميلة هناك (في فالنسيا)، ولكن في لقاء الغد سأضع كل شيء جانبا، وسأفكر فقط في يوفنتوس وتحقيق الانتصار".

وأردف كانسيلو: "لم أشاهد كل مباريات فالنسيا، لكن لديهم لاعبون كبار، وتنظيمهم رائع في المباريات الأخيرة، كما حصدوا الكثير من النقاط".

وتابع البرتغالي: "لقد تعلمت الكثير في إيطاليا وإسبانيا، وأصبحت اليوم لاعبا أكثر اكتمالا، وأتمنى أن أتطور أكثر وأكثر".

وعن أفضل ظهير في العالم حاليًا، قال: "بالنسبة لي، داني ألفيس هو الأفضل في العالم بدون شك".